Dinsdagavond zagen de kijkers van Verboden liefde hoe Stephan (48) een huwelijksaanzoek deed aan Sam (23). Een omstreden aanzoek, want Stephans gelovige familie staat niet achter de relatie.

Toch zijn Stephan en Sam alweer vijf jaar samen en wonen in een dorpje in België, samen met hun twee honden en acht (!) katten. Ze hebben elkaar online leren kennen. Ondanks het grote leeftijdsverschil waren de twee direct dol op elkaar. De familie van Stephan heeft alleen wel veel moeite met zijn relatie. Daarbij speelt het geloof een grote rol.

Advertentie

Jehova-verleden

Stephan groeide op als Jehova’s getuige. Hij was zelfs dertien jaar getrouwd met een vrouw, waarmee hij drie kinderen kreeg. Wegens schaamte durfde hij al die tijd niet uit de kast te komen. Nu hij wel uit de kast is, is hij vele malen gelukkiger, maar in de geloofsgemeenschap waar hij opgroeide, is hij niet meer welkom. Het contact met Stephans moeder staat ook op een heel laag pitje sinds zijn coming out. Zijn moeder is teleurgesteld en hoopt dat hij er alsnog voor kiest om met een vrouw verder te gaan.

Eerdere aanzoeken

Ondanks het conflict met zijn familie, wil Stephan zich toch heel graag met zijn Sam verloven. Hij heeft al twee keer eerder een aanzoek aan Sam gedaan, een keer thuis op de bank en een keer op een festival met een biertje in de hand. Beide keren zei Sam ‘nee’, omdat hij wil dat Stephan hem een écht aanzoek doet. Het liefst met een boel romantiek.

Prins op het witte paard

Drie keer is scheepsrecht: Stephan besluit zijn derde aanzoek goed aan te pakken. Met een smoes lokt hij Sam naar een bos, waar hij hem opwacht, terwijl hij op een wit paard rijdt. Want de prins op het witte paard, dat is wat Sam graag wil. Sam is helemaal overdonderd als hij Stephan aan ziet komen. Wanneer hem dé belangrijke vraag wordt gesteld, zegt hij dit keer gelukkig ‘ja’.

Reacties

Op Twitter reageren de kijkers van Verboden liefde massaal op het aanzoek. Het wordt vooral lief en schattig genoemd, maar ook een beetje knullig. Ook geven kijkers aan dat ze het heftig vinden om te zien dat het geloof de liefdesrelatie tussen Sam en Stephan zo ingewikkeld maakt.

Dat muziekje er ook onder! Wat heerlijk knullig en schattig is dit 💝#verbodenliefde — Elisabeth (@TeddyNails) February 16, 2021

Stefan en Sam willen alle twee trouwen, waarom dan nog een huwelijksaanzoek. Beetje onzinnig van Sam #verbodenliefde — Ingrid (@Rozecrocs) February 16, 2021

Ahh het enige wat ik denk bij dit aanzoek is “wat een brave hondjes!” Die van ons had heel dat aanzoek vergalt door mental te gaan op dat paard 😑 #verbodenliefde — Britt Rave (@_BrittRave) February 16, 2021

Ik wil best aannemen dat een geloof mensen enorm kan steunen in het leven. Maar het kan het leven voor anderen ook zo verdomd moeilijk maken. #verbodenliefde — John van Sliedregt (@johnvsliedregt) February 16, 2021

Stephan dik in de 40, homo en een vriend, maar zijn moeder hoopt nog steeds dat hij een relatie met een vrouw krijgt.

Die vrouw leeft in een droomwereld#VerbodenLiefde — BroederJoey T3 (@BroederJoey) February 16, 2021

Wat vind ik het heftig om dit te zien, hoe het #geloof zoveel houvast kan bieden maar tegelijk ook zo ingewikkeld kan zijn, ik zie échte liefde en dat is zo uniek, dat vind je zomaar niet, koester dat ♥️♥️ #soulmates #verbodenliefde — 🌞 MamaPowerrrr 🌞 (@MamaPowerrrr) February 16, 2021

Máxima is erg begaan met homo-emancipatie

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter, NPO 3. Beeld: NPO 3.