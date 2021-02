Lesbisch stel uit ‘Verboden liefde’ organiseert pijnlijk familiefeest

De tarotkaart die voor woensdag 10 februari is getrokken is ‘Vijf van Bekers’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor: verdriet. Men rouwt om iets wat belangrijk was. Er is steun en begrip. Wel is de pijn serieus, het gaat niet snel over. In de liefde geeft het meestal aan dat een relatie ten einde is gekomen. Werk: sombere gevoelens over een afwijzing of het mislopen van een project.

Ram

Je kunt je vandaag als een ongeleid projectiel uit de hoek komen. Wees erop voorbereid door te achterhalen wat je trigger is. Wat zit je dwars? Zoek het niet in de ander, maar in jezelf.

Stier

Grote kans dat de impact van de kaart aan je voorbijgaat. Je bent ontspannen en in een knuffelige bui. Kan dat niet door coronarestricties, leef je vooral uit op je huisdieren. Spelen brengt smileys.