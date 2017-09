Verbouwen gaat nooit zonder problemen

Elsbeth Drijver (50) is coördinator tekstredactie. Met haar man André heeft ze twee zoons (15 en 12) en een dochter (14). Na lang twijfelen heeft ze eindelijk een vloer uitgekozen.

Verbouwen

Misschien heb ik het er al iets te vaak over gehad en ik beloof dat dit een van de laatste stukjes is over de verbouwing, maar ik moet mijn ei toch ergens kwijt. Ach, begin op een verjaardag over verbouwen of aannemers, en mensen kunnen elkaar bijna niet laten uitpraten. Iedereen heeft wel een verhaal. Liefst over de dingen die misgingen.

Mag het licht aan?

Na een jaar twijfelen over zo’n beetje alles, kozen André en ik voor een gietvloer en zochten we een keuken uit. Over de oerlelijke bruine tegels werd tijdens onze vakantie in Frankrijk een prachtige grijze vloer gegoten en afgelopen week werden de muren van de toekomstige keuken gestuukt. Toen ik ’s avonds thuiskwam, wist ik niet wat ik zag: wat een rust. Wat een ruimte. Wat mooi! Nadat we de stukadoor een flinke fooi hadden gegeven en handkussend hadden uitgezwaaid, trokken we een fles wijn open om aan tafel plannen alvast te maken voor de badkamer. Het werd een beetje schemerig. Toen ik André vroeg het licht boven tafel aan te doen, bleef het stil. En donker. Alle contactpunten waren keurig weggewerkt…

Elsbeth

