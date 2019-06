Zóveel kost de verbouwing van de woning van prins Harry en Meghan Markle

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zijn druk bezig geweest met de verbouwing van Frogmore Cottage. Althans, dit hebben ze natuurlijk uitbesteed. Het kostenplaatje? Een luttele 2,4 miljoen pond, betaald van Engelse belastingcenten.

Dit blijkt uit een verslag van het Britse koningshuis, meldt NOS. Omdat de kosten de pan uitrezen, zou het koninklijke stel de inrichting van hun woning uit eigen zak betaald hebben.

Verbouwing prins Harry en Meghan Markle

Prins Harry en Meghan Markle zetten de verbouwing een half jaar geleden in gang, aangezien ze van Kensington Palace naar Frogmore Cottage wilden verhuizen. Afgelopen lente trok het stel al uit de koninklijke woning, in de hoop gesetteld te zijn voor de komst van hun eerste kindje.

Tijdrovend proces

Hiervoor moesten allerlei aanpassingen gedaan worden. De 5 woningen die op de grond stonden, moesten worden samengevoegd. Dit was een tijdrovend proces, want de gehele verbouwing nam ruim 6 maanden in beslag. Toch meldt Daily Mail dat de verbouwing nog niet klaar is en het nog een flinke tijd zal duren voor Frogmore Cottage af is. Gesproken wordt over een totaal kostenplaatje van 3 miljoen pond.

Torenhoge belasting

De hoge verbouwingskosten zorgen voor wisselende reacties van het Britse volk, aangezien de cijfers eveneens steeds hoger wordende belastingpercentages aantonen. Engelse belastingbetalers moesten afgelopen jaar in totaal ruim 67 miljoen pond aan belasting betalen. Dit is een stijging van 20 miljoen pond ten opzichte van het jaar daarvoor.

