Heel verdrietig nieuws voor Angela Groothuizen

De moeder van Angela Groothuizen is overleden. Dat maakte de presentatrice en zangeres bekend op haar Instagramaccount met een prachtige foto, waarop duidelijk te zien is hoe ze op haar lijkt.

“Dag lieve mama,” schrijft ze erbij. “Ik mis je tot de hemel en terug.”

Eerder plaatste ze nog een foto van haar moeder met kerst.

Haar moeder kwam uit een gezin van 15 kinderen, vertelde Angela eerder in Margriet. Ze leken niet op elkaar. “Nee, ik ben heel anders dan zij. Mijn moeder houdt van gezellig lang koffiedrinken in een kringetje. Heel Noord-Hollands. Ik heb dat zitvlees niet. Ik heb een carrière en zij moest thuis blijven. Haar broer vond het onrechtvaardig en gaf haar het advies om elke dag de krant te lezen. Dat doet ze nog.”

Ik wil dat mijn moeder trots op me is

“Ik ben ervan overtuigd dat ik zo’n overlever ben, omdat ik dat voor haar doe. Zodat zij trots op mij is. Ze zegt soms: ‘Jij was altijd je moeders hoeder.’ Dat klopt. Mijn vader kreeg vlak voor mijn geboorte een hersenbloeding en was daarna verlamd. Hij werd een totaal andere man. Al het werk dat zij thuis verzette, werd niet echt gezien. Ik lette voortdurend op of het wel goed ging met haar. Ik stond zo dicht bij haar, dat toen ik bekend werd, mijn broers en zussen dat heel irritant vonden. Want ze had het altijd over mij. Toen heb ik afstand genomen. ‘Je was er nooit,’ zegt ze. Nu, aan het einde, is mijn zus elke dag bij haar. En ik heb haar vaak meegenomen op reis. Ze beleeft een mooie laatste akte.”

Bron: Margriet. Beeld: Brunopress