Verdrietig nieuws: Jeroen uit ‘Over mijn lijk’ is overleden

De avontuurlijke Jeroen uit het programma Over mijn lijk is op 3 augustus 2020 in het bijzijn van zijn naasten overleden. Dat maakt presentator van het programma Tim Hofman (31) bekend op Instagram.

In Over mijn lijk volgt Tim Hofman 5 jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn: Jeroen, Mirjam, Lotte, Fabienne en Alex. Hun levensverwachting is kort, maar dat weerhoudt ze er niet van om van het leven te genieten.

Niet bang voor de dood

Tim schrijft: “Tot mijn grote verdriet moet ik jullie melden dat Jeroen, Hangxie, uit Over Mijn Lijk overleden is. en hoewel we wisten dat dit kwam, doet het overal zeer waar het zeer kan doen. Jeroen was, of is, een van de meest bijzondere mensen die ik ooit ontmoet heb. liefdevol, zin in dingen, nergens bang voor. ook niet voor de dood.”

“Maar die dood kwam, onvermijdelijk, en nu is ie niet meer”, gaat Tim verder. “Dat is oneerlijk en pijnlijk en maakt mij en zijn geliefden zo godvergeten verdrietig. Ik heb Jeroen voor het weekend nog gezien, dat was mooi. Praten lukte niet meer heel goed, maar dat was eigenlijk niet nodig. We hebben een uur elkaars hand vastgehouden en afscheid genomen zonder het te benoemen. Hij gaf me een zoen en ik hem.”

“Ik zei nog ‘we hoeven niet zoveel te zeggen he’, hij glimlachte en knikte. Hij. Ging op naar waar hij naartoe moest. Jeroen, je hebt het zo fucking goed gedaan man, als mens. We kunnen hier allemaal wat van je leren. ‘Lief doen’, zei je ooit in DWDD. Ik neem het mee naar morgen, beloofd. heb het goed, waar je ook bent. ik ga je missen vriend.”

Tim plaatst daarbij 2 prachtige foto’s van Jeroen en het bewuste fragment uit De wereld draait door.

Genetische afwijking

Toen Jeroen 16 jaar was, hoorde hij dat zijn vader een gliobastoom heeft, een zeer agressieve hersentumor. Kort daarna overleed zijn vader. Deze tumor werd veroorzaakt door het Li Fraumeni syndroom, een genetische afwijking. Er is 50% kans dat Jeroen deze afwijking ook heeft, maar hij besluit dit niet te testen. “Ik dacht: ik leef nu. Stel dat ik het syndroom heb, dan ga ik er ook naar leven”, vertelt hij BNNVARA.

Kort na zijn studie ontmoet Jeroen zijn vriendin Esmee. Met het oog op de toekomst besluit hij de test toch te doen. Dan blijkt hij ook de genetische afwijking en een hersentumor te hebben. Na zijn operatie in 2017 kreeg Jeroen te horen dat mensen met deze tumor gemiddeld nog een jaar leven.

De tijd die volgde noemde hij zijn ‘bonustijd’. “We leven eigenlijk per set van drie maanden, van MRI naar MRI. Door het goede nieuws van de afgelopen scan, kunnen we weer even vooruit en hebben we gelijk de agenda volgestampt met leuke dingen! Ja: het is kut dat ik kanker heb, en ja: het is kut dat ik doodga. Maar ik ben er nog en tot het zover is ga ik er een facking leuke tijd van maken”, zei hij nog.

Bron & beeld: Instagram, BNNVARA