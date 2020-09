Verdrietig liefdesnieuws voor presentatrice Dionne Stax

Dionne Stax (35) was 2,5 jaar in de wolken met haar vriend Sytse Oudkerk. Helaas is aan dat liefdesgeluk een einde gekomen. Het koppel heeft de relatie verbroken.

“Dionne en Sytse zijn al een paar maanden uit elkaar”, aldus haar management. Het was blijkbaar een gezamenlijke beslissing. Wat precies de reden is van de breuk tussen de presentatrice en Sytse is onbekend.

Media-aandacht

Dionne en Sytse kregen in 2018 een relatie. Sytse is werkzaam als radioloog en kwam zo goed als nooit in de media. Hij zou dan ook moeite hebben gehad met alle media-aandacht die hij kreeg als ‘vriend van’. In 2017 gingen er geruchten dat Stax een affaire zou hebben met de getrouwde Humberto Tan, maar dat hebben de twee nooit bevestigd.