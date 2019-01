Verdrietig liefdesnieuws voor 'GTST'-acteur Everon Jackson Hooi

‘GTST’-acteur Everon Jackson Hooi (36) is weer vrijgezel. Op Instagram maakt hij bekend dat hij en zijn verloofde Jozua uit elkaar zijn.

Op Instagram Stories deelt de acteur een foto met zijn verloofde Jozua Augusto Suitela en schrijft daarbij: “Met heel veel pijn en verdriet in mijn hart wil ik jullie mededelen dat Jozua en ik uit elkaar zijn. I will always love you.”

De twee waren sinds 2015 een setje en verloofden zich in december 2017.

Bron: AD. Beeld: ANP