Verdrietig liefdesnieuws voor Rico Verhoeven

Kickbokser Rico Verhoeven (30) deelt een verdrietig liefdesnieuwtje op Instagram. Na een relatie van 13 jaar hebben Rico en zijn vriendin Jacky Duchenne besloten uit elkaar te gaan. “Ik vind het heel verdrietig om te zeggen dat mijn vriendin Jacky en ik besloten hebben om na 13 jaar als koppel uit elkaar te gaan”, schrijft hij bij een foto van hen samen op social media. Advertentie Uit elkaar gegroeid “Ik ben nog steeds verliefd op onze herinneringen en de mooie momenten die we samen hebben gedeeld. Helaas zijn we in de loop der jaren uit elkaar gegroeid. Hoewel ik heel goed begrijp dat ik een publiek figuur ben, hebben onze drie prachtige kinderen niet gekozen voor een openbaar leven. Daarom willen we dit privé houden, zodat ons gezin de tijd heeft om te kunnen verwerken.” Veel impact Rico en Jacky twijfelden voor zijn gevecht met Badr Hari op 21 december nog of het verstandig was dat zij bij dit gevecht aanwezig zou zijn. Het stel had al maanden problemen, wat hen allebei veel energie kostte. In een interview met De Telegraaf legt hij uit wat voor impact haar aanwezigheid had op hem.”Voor de wedstrijd, tijdens mijn warming-up, had ze naar mijn trainer Dennis geappt: ‘Wil Rico dat ik voor het gevecht naar de kleedkamer kom?’ Dennis wilde daar niet over beslissen en legde het bij mij neer”, legt de kickbokser uit. “We hebben het altijd gedaan, dus dacht ik dat ik er goed aan zou doen om die routine maar niet te doorbreken. Maar dat was zo heftig voor me, dat ik in tranen dreigde uit te barsten. Ik kan het amper beschrijven. Alles in je lijf staat zo op scherp; elke vezel, elke emotie, alles staat honderd procent aan richting dat gevecht.”

Bewuste keuze

Rico en Jacky ontmoetten elkaar als tieners. Samen kregen ze 3 kinderen: 2 dochters en een zoon. Ze waren 13 jaar samen, maar trouwden niet met elkaar. Dat was volgens de kickbokser een bewuste keuze. “Het leek mij mooi om te trouwen als onze kinderen dat ook konden meemaken”, legt hij uit. “Dat ze tijdens de rest van hun leven zouden denken: wow, dat was een mooie dag. Dat had ik voor ogen.” Verdriet

Om de relatieproblemen nog te proberen op te lossen, is het stel in relatietherapie gegaan, maar dit was tevergeefs. “Ik kon het alleen even loslaten als ik aan het trainen was, dat was de plek waar ik me volledig vrij voelde. Maar zodra ik weer in de auto stapte om naar huis te rijden, ging het weer malen in mijn hoofd.” Ondanks het grote verdriet denkt Rico er weer bovenop te komen. “Als ik omval, sta ik altijd weer op.”

