Verdrietig liefdesnieuws voor Thomas Berge

Zanger Thomas Berge en zijn vriendin Cassidy Roeks zijn niet langer een koppel. Op Instagram laat Cassidy weten dat de relatie tussen de twee over is.

“Lieve sukkel. Aan al het moois komt vaak een eind. Zo ook aan ons avontuur. It was one hell of a ride. Ik ben je dankbaar voor alle mooie dagen, de onvoorwaardelijke liefde die ik heb mogen voelen voor jouw lieve kleine man en de levenslessen die jij me aan het einde van de rit hebt gegeven. Het plekje in mijn hart zullen jullie altijd houden en ik gun je al het moois van de wereld toe”, schrijft ze bij de lieve foto van hen twee met Thomas’ zoontje Jack.