Verdrietig liefdesnieuws voor Fajah Lourens

Fitnessgoeroe Fajah Lourens heeft via Instagram bekend gemaakt dat haar relatie met timmerman Igor voorbij is. “Mijn relatie is opnieuw gestrand.”

De 37-jarige Fajah kreeg de afgelopen maand veel vragen van de pers over haar relatie met Igor, maar was er nog niet voor om toe te geven dat het voorbij is. “Mijn relatie is opnieuw gestrand”, vertelt ze. “Ik gaf geen antwoord op vragen van de pers, maar een maand later, ben ik er klaar voor om het toe te geven.” Waarom de relatie voorbij is, is niet bekend.

‘Ik maak het goed’

Fajah hoop dat de pers haar nu met rust laat zodat ze de gebeurtenissen in alle rust kan verwerken. “Stop maar met alle mailtjes met vragen, dit is alles wat ik erover te zeggen heb. Ik maak het goed en voel me oké.” De steun van haar volgers op Instagram helpt daarbij: “Ik voel me geliefd door jullie allemaal.”

Uit een eerdere relaties heeft Fajah een zoon en een dochter: Shai en Irem.

