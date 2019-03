Verdrietig nieuws: acteur Luke Perry (52) overleden

Luke Perry, die je zou kunnen kennen van zijn rollen in Beverly Hills 90210 en Riverdale, is maandag op 52-jarige leeftijd overleden.

De acteur lag sinds woensdag in het ziekenhuis. Hij was alleen thuis toen hij getroffen werd door een beroerte. Na zijn beroerte werd hij kunstmatig in coma gehouden, in de hoop dat zijn hersenen zouden herstellen.

Advertentie

Familie

De woordvoerder van de acteur laat weten dat Luke in bijzijn van zijn naasten is gestorven: Luke’s kinderen Jack en Sophie, verloofde Wendy Madison Bauer, ex-vrouw Minnie Sharp, moeder Ann Bennett, stiefvader Steve Bennett en zijn broer en zus Tom Perry en Amy Coder waren allemaal bij hem.

Films en series

De 52-jarige acteur was in Los Angeles bezig met de opnames van de serie Riverdale. In deze serie speelt hij de vader van Archie, een van de hoofdpersonen. Naast Beverly Hills 90210 en Riverdale was Luke ook te zien in Another World, Oz, Jeremiah, Windfall, John from Cincinnati en Body of Proof. Daarnaast heeft de acteur verschillende animatiefilms ingesproken, zoals Biker Mice from Mars, Mortal Kombat: Defenders of the Realm, The Legend of Calamity Jane, The Incredible Hulk, Pepper Ann en Pound Puppies.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: BBC News. Beeld: ANP