Verdrietig nieuws voor Barbra Streisand

Wist je dat iemands hartritme net zo uniek is als een vingerafdruk? Je hart klopt zo’n 100.000 keer per dag en is de hele dag aan het werk. En ieders hartritme is weer anders. Op de Libelle Zomerweek kun je op basis van jouw hartritme een persoonlijke Heart Bloom maken.

Libelle samen met de Hartstichting

Het hart is de motor van het leven. De Hartstichting wil dat iedereen alles uit het leven kan halen wat er in zit. Laat daarom op de Libelle Zomerweek jouw Heart Bloom maken en op een kaartje zetten.

Persoonlijk kaartje

Door een donatie aan de Hartstichting te doen, kun je de kaart mee naar huis nemen. Een mooi aandenken aan je bezoek aan de Libelle Zomerweek! Of zet een persoonlijke boodschap op de kaart en geeft deze aan iemand die jouw hart sneller laat kloppen.

Recht uit het hart

De Hartstichting wil hart- en vaatziekten verslaan. Daarom werken ze elke dag aan oplossingen om dit doel te realiseren. Help jij ook mee? Kom tijdens de Libelle Zomerweek naar de stand van de Hartstichting!