Heel verdrietig nieuws voor Daphne Deckers

Daphne Deckers deelt een emotionele boodschap op social media.

Haar vader Johan is overleden.

Gemis

Bij een foto van haar vader schrijft Daphne: ‘Dag lieve papa en trotse opa Johan… We gaan je zo missen!’ Daphne heeft altijd een goede band met haar ouders gehad en ze reisde regelmatig naar Valkenburg om ze te bezoeken. Waaraan haar vader is overleden, is niet bekend.

Kinderen

Eerder zei Daphne over haar ouders, die het niet echt eens waren met haar carrièrepad: “Ze kwamen er na een aantal jaren achter dat het eigenlijk wel goed met me ging als model. Mijn ouders zagen hoe ik ermee omging. Ze waren ook heel trots op mijn eerste boek.” Maar, zo besluit ze: “Het meest trots zijn mijn ouders op het product wat ik heb afgeleverd: mijn kinderen”. Daphne en Richard hebben twee kinderen, zoon Alex en dochter Emma.

Daphne en haar eigen gezin:

Bron & Beeld: Instagram