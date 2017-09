De moeder van Erik de Zwart is overleden. Dat heeft hij op Instagram bekendgemaakt.

“Mijn lieve moeder en de oma van Merel en Jasmijn is heengegaan. Ik hoop dat zij nu kan rusten in vrede”, schrijft de radio-dj bij een foto waarop zijn dochters met haar te zien zijn.

89 jaar

Coby is 89 jaar geworden. Wanneer en waaraan ze is overleden, is niet bekend. Eriks vader Henk overleed in 2012.

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP