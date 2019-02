Ontzettend verdrietig nieuws voor de familie Kluivert

Het was allesbehalve een fijn weekend voor de familie Kluivert. Hun geliefde hondje Hummer is gisteren onder een auto terecht gekomen en overleden.

Op Instagram deelt Rossana het verdrietige verhaal en een mooi eerbetoon aan Hummer.

Advertentie

Oversteken

“Lieve Hummer, wat hadden we het fijn vandaag. We waren heerlijk aan het wandelen, je liep naast Papa en Shane toen je ineens besloot over te steken naar Demi en mij . Dat je voor onze ogen uit het leven bent gehaald door een auto is iets wat we nooit meer zullen vergeten”, begint ze haar verdrietige bericht.

Laatste knuffel

Dan vervolgt ze: “Ik wil van de daken schreeuwen wat je voor ons betekent. Je ging mee op vakanties en was onze stabiele factor. Ik vind het verschrikkelijk dat de kinderen jou zo hebben moeten zien weg gaan. En dat de rest van de familie er niet is om je je laatste knuffel te geven, want je bent en blijft ons alles. We houden oneindig veel van je.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Rossana Kluivert (@rossanakluivert) op 3 Feb 2019 om 11:31 (PST)

Ook jongste zoon Shane is ontzettend verdrietig en deelt op Instagram een laatste eerbetoon aan zijn grote, kleine vriend. “We zullen je nooit vergeten. Rust in vrede, maatje”, schrijft hij bij de lieve foto.

Dit bericht bekijken op Instagram We wil remember you😢RIP buddy❤️#hummer Een bericht gedeeld door Shane Kluivert (@shanekluivert) op 3 Feb 2019 om 11:57 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP