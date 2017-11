Verdrietig nieuws voor zanger Gers Pardoel

Gers Pardoel heeft niet zo’n fijne tijd achter de rug. Hij en zijn vriendin en manager Sélina van Gooi zijn uit elkaar. De twee zouden al enige tijd niet meer samen zijn en zelfs al niet meer bij elkaar wonen.

Gers en Sélina hebben samen 2 kinderen: Goud en Rocci. Eind vorig jaar zei hij in een interview nog heel gelukkig te zijn. Volgens De Telegraaf zijn de twee in stilte uit elkaar gegaan én zou Gers al een nieuwe vriendin hebben met wie hij nu samenwoont in zijn villa in Tilburg. Sélina zou nu in een woning 6 kilometer van Gers wonen.

Reactie

De twee wilden niet reageren op het nieuws. Of Sélina nog steeds de manager van Gers is, is dan ook niet bekend. Op social media hebben de twee alle foto’s van elkaar verwijderd.

Bron: HLN.be. Beeld: ANP