Heel verdrietig nieuws voor Hans Klok

Het is een verdrietige tijd voor Hans Klok. Zijn moeder is op 80-jarige leeftijd aan de ziekte Alzheimer overleden. Hij heeft haar in april voor het laatst gezien, voor zijn vertrek naar Las Vegas.

Gerda leed al enkele jaren aan de ziekte Alzheimer. Toch komt haar dood onverwacht voor de familie. De illusionist laat aan De Telegraaf weten dat hij bij zijn vertrek naar Las Vegas al rekening hield met de gezondheid van zijn moeder.

‘Ze had dit gewild’

“Toen ik in april vertrok moest ik er natuurlijk rekening mee houden dat ik mijn moeder nooit meer terug zou zien, en dat blijkt nu dus ook het geval. Helaas is het niet anders.” Gelukkig kan hij het wel plaatsen. “Zij vond altijd dat ik mijn dromen achterna moest jagen. Ik had nú de kans naar Las Vegas te gaan. Het was nu of nooit en mijn moeder zou niet hebben gewild dat ik het voor haar had gelaten. Als mijn kinderen gelukkig zijn, ben ik het ook, zei ze altijd.”

Ook in Las Vegas, waar hij momenteel nog is, hebben ze er begrip voor dat hij naar Nederland gaat voor het afscheid. “De avond van tevoren aankomen en meteen daarna terug. Dat moet te regelen zijn.” De uitvaart wordt georganiseerd door zijn broer Wouter.

Toen Hans’ emigratie bekend werd, liet hij al weten het zwaar te vinden om zijn moeder Gerda achter te laten:

Bron: De Telegraaf. Beeld: ANP