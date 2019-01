Verdrietig nieuws voor acteur Manuel Broekman

Flip Broekman, de vader van acteur Manuel Broekman en toneel- en liedjesschrijver is afgelopen zondag plotseling overleden. Hij werd 64 jaar oud.



De toneelschrijver was bezig met een toneelstuk dat aankomende maand in première zou gaan. In het stuk met de naam Een goed mens spelen onder andere Aart Staartjes en Victor Reinier een rol. Wat de oorzaak is van het plotselinge overlijden van Flip Broekman, is niet bekend.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP.