Verdrietig nieuws voor Martine Bijl

Martine Bijl heeft opnieuw verdrietig nieuws te verwerken: haar broer Jan Egbert is na een lang ziekbed overleden.

In 2015 werd de presentatrice getroffen door een zware hersenbloeding en nog steeds is ze daar van aan het herstellen, maar daar komt nu een groot verdriet bij kijken. Martine’s broer Jan Egbert is op 72-jarige leeftijd overleden.

Mooi leven

Afgelopen zaterdag verscheen in de Volkskrant een rouwadvertentie voor Jan Egbert Bijl. Daarin staat: “Op een door hemzelf uit overtuiging gekozen wijze, is na een mooi leven en een geduldig gedragen ziekte overleden mijn lieve man, onze betrokken vader en grootvader, broer en zwager, Jan Egbert Bijl.”

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.