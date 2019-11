Verdrietig familienieuws voor Max Verstappen

Vervelend nieuws voor de familie Verstappen. De opa van Max, Frans Verstappen, is namelijk maandag op 72-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds 2017 ziek en had kanker.

Dat meldt De Limburger.

Slechte relatie

De relatie tussen Frans, zoon Jos en kleinzoon Max schijnt al jaren niet goed te zijn. Hij kreeg in 2016 ruzie met zijn zoon, voormalig coureur Jos Verstappen. Frans deed na een handgemeen zelfs aangifte wegens mishandeling tegen zoon Jos, maar later trok hij die weer in. Het is niet bekend of Max en Jos nog contact met Frans hebben gehad voor zijn overlijden in het hospice. Wel gaf hij aan nadat zijn ziekte bekend werd, weer in contact te willen komen met zoon en kleinzoon.

Ijszaak

Frans Verstappen was in Limburg ook bekend door zijn ijssalon in Montfort. In de zaal ernaast werd de afgelopen jaren vaak op een groot scherm naar de Formule 1-races van zijn kleinzoon gekeken.

Opa Verstappen (rechts) kijkt in dancing Housmans naar de race van zijn kleinzoon Max tijdens de Grand Prix van Monaco.

Bron: Limburger. Beeld: ANP