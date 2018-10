Verdrietig nieuws: operazangeres Montserrat Caballé overleden

De Spaanse operazangeres Montserrat Caballé is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het ziekenhuis in Barcelona waar ze is gestorven.

Caballé is vooral bekend door het lied ‘Barcelona’ dat ze in 1992 voor de Olympische Spelen in de Catalaanse hoofdstad zong samen met Queen-zanger Freddie Mercury. Ze wordt gezien als één van de belangrijkste operazangeressen van de 20ste eeuw.

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP