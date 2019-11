Heel verdrietig nieuws voor Paul de Leeuw

Het was een verschrikkelijke week voor Paul de Leeuw. De presentator verloor in een heel korte tijd 2 belangrijke mensen in zijn leven.

Paul deelt zijn verdriet op Instagram.

Emotioneel

“In één week afscheid nemen van twee geweldige mensen! Soms is het leven onbegrijpelijk! Maar we gaan door en ze zijn voor altijd bij ons!”, schrijft de emotionele Paul bij het bericht. Op de foto staan Willem, de vriend van zijn moeder, en journalist en presentator Kees Driehuis.

Sterkte

Eerder deelde de presentator al een foto van zijn moeder en vriend Willem. “Bedankt lieve Willem voor het dragen van mijn moeder op jouw vleugels”, schreef hij bij het lieve kiekje. Paul wordt overladen met lieve berichtjes van zijn volgers. Ze condoleren hem en wensen hem veel sterkte in deze verdrietige periode.

Bron: Instagram. Beeld: ANP