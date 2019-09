Verdrietig nieuws voor presentatrices ‘Hart van Nederland’

Trouwe kijkers van Hart van Nederland moeten het binnenkort zonder de vertrouwde gezichten van Selma van Dijk (50) en Gallyon van Vessem (50) doen. De twee presentatrices hebben eind vorige week te horen gekregen dat zij moeten stoppen met de presentatie van het populaire SBS 6-programma.

Dat melden bronnen aan het AD.

Bekende gezichten

Zowel Selma als Gallyon waren niet bereikbaar voor commentaar. Het is nog niet bekend op welke termijn zij niet meer te zien zullen zijn, daarover worden nog gesprekken gevoerd. Gallyon was vanaf 1995, samen met Milika Peterzon, één van de vaste presentatrices van het programma. Ze stopte daarna tussentijds een aantal jaar om in 2006 terug te keren. Selma is er al sinds 2003 bij.

Eerdere geruchten

Het nieuws komt niet geheel als een verrassing. In februari kreeg Piet Paulusma te horen dat zijn contract niet zou worden verlengd, waarna er werd gevreesd voor de presentatrices van Hart van Nederland. Talpa toen met het bericht dat ‘onder andere meerdere screentests worden gedaan’. “Een daarvan is voor Hart van Nederland. Dat daardoor onzekerheid bij collega’s ontstaat vinden we heel vervelend, maar er heeft geen besluitvorming plaatsgevonden.”

Reactie Talpa

Hoewel Talpa niet wil ingaan op het ontslag van de presentatrices, laat een woordvoerder wel weten dat het programma zal worden ‘versterkt’. “Uit onderzoek is gebleken dat het programma nog potentie heeft om te groeien. Dat betekent dat er op termijn veranderingen bij het programma zullen komen. Daarbij wordt naar alles gekeken: vorm­geving, decor, digitale omgevingen en ook naar presentatie. Hierover zijn eind vorige week met de presentatrices individuele gesprekken gevoerd en er volgen nog meer gesprekken. We hebben in vertrouwen met elkaar gesproken en aan die afspraken houden we ons.”

Bron: AD. Beeld: ANP