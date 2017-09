Deens hof deelt verdrietig nieuws over Prins Henrik

De 83-jarige prins Henrik heeft na uitvoerige onderzoeken een vervelende diagnose gekregen: de prins lijdt aan dementie. Dat maakt het Deense Hof vandaag bekend.

“Het is met oprechte spijt dat Hare Majesteit de Koningin heeft gevraagd aan te kondigen: na een verdere klinische onderzoek en een latere reeks van studies die tijdens de late zomer zijn uitgevoerd, heeft een gespecialiseerd team van het Rijksziekenhuis nu geconcludeerd dat Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Henrik aan dementie lijdt”, staat in het bericht van het Deense Hof.

Veranderingen gedrag

De ziekte heeft zich al verder ontwikkeld dan ze dachten. “De diagnose is zwaarder dan verwacht voor de leeftijd van de prins en dat kan gepaard gaan met veranderingen in het gedrag en heeft dus ook invloed op de interactie met de buitenwereld”, meldt het Hof. Door deze diagnose zal de prins zijn activiteiten beperken.



Bron: Show.nl. Beeld: Getty.