Verdrietig nieuws voor actrice Sjoukje uit 'Zeg 'ns Aaa'

Actrice Sjoukje Hooymaayer is bij het grote publiek vooral bekend door haar rol in de hitserie ‘Zeg ‘ns Aaa’. Ze stopt voorlopig met acteren, zo laat ze weten.



Het plotseling stoppen met haar acteerwerk in het theater heeft een droevige reden: de 77-jarige Sjoukje is ernstig ziek. Ze heeft kanker.

Ze was de laatste weken druk met haar rol in de musical ‘My Fair Lady’. Per direct legt ze haar werk neer. “Het is buitengewoon verdrietig nieuws”, zegt producent Hans Cornelissen. “De ziekte is enige dagen geleden ontdekt. Momenteel wordt door de artsen een behandelplan opgesteld.” Verder zegt hij nog, over deze moeilijke situatie: “We leven vanzelfsprekend allemaal zeer met haar mee en verzoeken de media namens Sjoukje en haar familie om de privacy te respecteren”.

De cast van ‘Zeg ‘ns Aaa’:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: ANP