Verdrietig nieuws voor schaatser Sven Kramer

Het is een verdrietige week voor Sven Kramer. Zijn vader, Yep Kramer (61), is woensdag zwaargewond geraakt bij een busongeluk.

Dat meldt Omrop Fryslân.

Traumahelikopter

Het ongeluk gebeurde woensdagavond toen Yep met z’n racefiets botste met een bus. Er werden gelijk 2 ambulances opgeroepen. De oud-schaatser was niet direct aanspreekbaar, dus er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Gelukkig hoefde deze niet in actie te komen.

Ziekenhuis

Yep werd na de eerste behandelingen van het ambulancepersoneel met spoed naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Er is nog niets bekend over zijn verwondingen. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

Elfstedentocht

Yep Kramer was in de jaren 80 een fanatieke schaatser. Hij schaatste op hoog niveau en deed mee aan diverse EK’s en WK’s. In 1980 en 1984 deed hij zelfs mee aan de Olympische Spelen en in 1997 kwam hij als 8e over de finish bij de Elfstedentocht.

