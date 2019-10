Heel verdrietig nieuws voor Sylvie Meis

Sylvie Meis heeft ontzettend verdrietig nieuws ontvangen. Op Instagram laat ze weten dat een goede vriendin van haar is overleden.

“Mijn gedachten en gebeden gaan uit naar Almuth Wehmeyer’s man, kinderen, familie en geliefden”, schrijft ze bij een lieve foto van haar en haar vriendin Almuth.

Geschokt

“Ik ben diep geschokt en kan niet geloven dat ze er niet meer is. Almuth zal ontzettend gemist worden.” Almuth is op 65-jarige leeftijd overleden vanwege een gescheurde aorta. Ze was de vrouw van Bernd Wehmeyer, oud-voetballer en nu clubmanager bij de Duitse voetbalclub Hamburger SV. Samen hebben ze 2 kinderen: Caroline (38) en Jan (36).

Hamburg

Sylvie Meis weet nog goed hoe goed ze door Almuth werd opgevangen toen ze bijna 15 jaar geleden in Duitsland ging wonen met haar ex-man Rafael van der Vaart. “Ik zal nooit vergeten hoe ze mij onder haar vleugels nam toen ik naar Hamburg verhuisde in 2005. Voor altijd de First Lady van HSV… rust in vrede, mijn lieve vriendin.”

