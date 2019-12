Heel verdrietig nieuws voor presentator Toine van Peperstraten

Het is een hele verdrietige Kerst voor sportpresentator Toine van Peperstraten (52). Zijn moeder is namelijk maandag onverwachts overleden. Dat meldt hij zelf via Twitter.

“Mijn grootste fan is niet meer”, schrijft de verdrietige Toine op Instagram en Twitter bij een foto van hem met zijn moeder.

Nooit meer hetzelfde

“Afgelopen maandag is mijn moeder op 80-jarige leeftijd overleden. Totaal onverwacht. Kerst zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik wens iedereen mooie dagen en koester je naasten…”, schrijft Toine bij een prachtige foto.

Steun

‘Och, Toine! Wat een verdriet. Ik wens je liefde veel toe. Koester de herinneringen…’, schrijft Jeroen Kijk in de Vegte. Claudia de Breij schrijft: ‘Ach wat verdrietig. Sterkte man, ze leek me door jouw tweets een schitterend mens.’ gevolgd door een hartje.

Van Peperstraten is vanaf 1 januari te horen op NPO Radio 1, waar hij een middagprogramma krijgt.

Beeld: ANP