Verdrietig nieuws voor Cornald Maas

Voor presentator en commentator Cornald Maas was de feeststemming na de winst op het Eurovisie Songfestival maandag in één klap weg.

Hij hoorde dat zijn vader plotseling is overleden.

Advertentie

Met aarzeling

Cornald twijfelde of hij het nieuws wilde delen, maar besloot dit tóch te doen, omdat zijn telefoon nog steeds roodgloeiend staat vanwege het ongekende songfestival-succes.

Losing game

De presentator keerde zondag terug uit Tel Aviv en zat diezelfde avond aan tafel bij Pauw om te praten over de overwinning van Duncan Laurence. Bij zijn bericht op Twitter plaatste Cornald een deel van de liedtekst van Arcade. Hij eindigt met de woorden: “Loving you is a losing game.” Voorlopig is Cornald ‘uit de lucht’.

Reacties

De condoleances stromen inmiddels binnen. Zo schrijft Georgina Verbaan: “Och nee. Gecondoleerd.” Ook schrijver Abdelkader Benali en honderden andere mensen schrijven ‘gecondoleerd’ onder het bericht.

Met aarzeling, maar doe het toch hier omdat ik zo ontzagwekkend veel gebeld en gemaild word ivm songfestival: ik ‘uit de lucht’ omdat ik net gehoord heb dat m’n vader plotseling is overleden #LovingYouIsALosingGame — Cornald Maas (@cornaldm) 20 mei 2019

Bron: Twitter. Beeld: ANP, Twitter