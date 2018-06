Verdrietig nieuws voor Jan de Hoop

Een moeilijke dag voor nieuwslezer Jan de Hoop. Hij heeft een verlies te verwerken.

Bob, de hond van Jan, is namelijk niet meer. Het dier is ingeslapen.

Zijn kijkers kennen Bob ook, want het dier was altijd erg aanwezig in de uitzendingen van Jan. “Onze lieve Bob is ingeslapen. Na 14 fantastische jaren vol liefde en plezier”, schrijft Jan bij een foto op Twitter. “De laatste tijd ging het steeds minder. We hebben haar het laatste half jaar met met veel liefde dag en nacht verzorgd. We zijn erg verdrietig, maar ook dankbaar voor de mooie jaren met ons lieve meisje.”

Onze lieve Bob is ingeslapen. Na 14 fantastische jaren vol liefde en plezier. De laatste tijd ging het steeds minder. We hebben haar het laatste half jaar met met veel liefde dag en nacht verzorgd. We zijn erg verdrietig maar ook dankbaar voor de mooie jaren met ons lieve meisje. pic.twitter.com/eciipJwQOM — Jan de Hoop (@JandeHoop) 30 juni 2018

Bron & Beeld: Twitter