Verdrietig nieuws voor Monique Westenberg

Voor Monique Westenberg zal 2019 niet in de boeken gaan als een goed jaar. Na haar relatiebreuk met André Hazes jr. heeft ze dinsdagavond ook nog eens afscheid moeten nemen van haar oma Corrie.

Op Instagram staat Monique stil bij dit grote verlies.

“Mijn hart is voor altijd gebroken”

“Onze koningin. Onze steun en toeverlaat. Onze ‘moeder’. Ons alles! Vandaag om 20:00 uur is de allerliefste, de mooiste, de krachtigste vrouw in ons leven naar de hemel gegaan. Mijn hart is voor altijd gebroken,” zo schrijft ze bij een foto van haar breed lachende oma.

Eerdere post

Dat oma Corrie een belangrijke rol in het leven van Monique had, blijkt wel uit een Instagrampost die ze een paar dagen geleden nog plaatste. “She completes me, How she reads me, Right or wrong, It’s so clear she’s All that I need, All I need,” schreef ze toen bij een foto van Corrie.

Reactie André

Ook André staat op Instagram stil bij het overlijden van Corrie. Hij schrijft: “Mijn aller beste vriendin is niet meer… Een moeder in de tijd dat ik die even niet had. Een luisterend oor. Een uitgesproken mening. Een van de weinige mensen waar ik iets van aannam. Bedankt voor de liefde, warme maaltijden, open deur en puurheid. Houd van je Cor.”

Corrie is 88 jaar geworden.

