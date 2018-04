Verdrietig nieuws voor radio-dj Paul Rabbering en zangeres Krystl

Radio-dj Paul Rabbering (39) en zangeres Krystl (34) hebben hun relatie verbroken. Dat maakte Krystl maandagavond bekend via Instagram.

“We hebben een waanzinnig mooie tijd gehad samen en het is nu natuurlijk nog moeilijk om dat los te laten”, schrijft de zangeres. “Ik geloof heel erg dat dingen gebeuren met een reden en dat het leven me uitdaagt. Dat er niks is wat ik niet aankan en het me sterker zal maken als mens. Maar voor nu is het gewoon heel verdrietig.”

Paul en Krystl ontmoetten elkaar op het festival Noorderslag. Ze waren zes jaar samen.

Bron: Instagram. Beeld: Esmee Franken.