Natuurlijk geef jij niet zomaar je inloggegevens aan jan en alleman. Klikken op een link in een e-mail doe je daarentegen een stuk makkelijker. En dat kan gevaarlijk zijn…

Libelle samen met KPN

Wat is het?

Soms versturen hackers nepmails. Hiermee willen ze je persoonlijke gegevens stelen. ‘Phishing’ heet dat, wat ‘hengelen naar gegevens’ betekent. De hackers doen zich voor als je bank of als een bekende webshop, waardoor jij het idee hebt dat je een veilig e-mail ontvangt. Ze vragen je vaak op een link te klikken. Bijvoorbeeld om snel je saldo te checken of een mooie aanbieding te bekijken. Maar de mails zijn helemaal niet afkomstig van een veilige partij en door op de link te klikken, krijgen hackers toegang tot je persoonlijke gegevens.

Hoe zien die mails eruit?

Hoe weet je nu of een mailtje van je bank nep is? Allereerst: banken vragen je nooit om op een link te klikken. Zie je dit in een mail staan, dan moeten je alarmbellen al afgaan. Ook bevat de nepmail meestal taalfouten en word je aangespoord om direct te reageren. Hackers willen vaak snel resultaat, dus geven ze je in de mail het gevoel dat je gelijk in actie moet komen.

Bescherm jezelf

KPN helpt je graag om veiliger te kunnen internetten. Heb je al een Alles-in-1 pakket of internet voor thuis van KPN, dan kun je KPN Veilig op twee apparaten installeren. Dit veiligheidspakket zorgt er voor dat je onbezorgd kunt internetten, wel zo fijn!

En… Malware dan?

Naast jezelf beschermen tegen phishing, is het ook belangrijk dat je zorgt dat er geen malware op je computer komt. Ook dit kunnen hackers via mails op je computer krijgen. Geen idee wat malware is? Deze video legt het je uit!