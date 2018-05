Verdrietig nieuws voor presentator Frits Spits

Tijdens het NPO-radioprogramma De Taalstaat had presentatrice Margriet Vroomans vandaag een droevige mededeling. De vrouw van Frits Spits, de vaste presentator van het programma, blijkt vrijdag te zijn overleden.

Om die reden valt Margriet Vroomans vandaag voor de presentator in.

Radioprogramma

‘’Frits is er niet, en dat heeft een droevige reden. Zijn vrouw Greetje is gisteren overleden. Wij wensen Frits en zijn familie veel sterkte”, zei Margriet bij aanvang van het wekelijkse radioprogramma over de Nederlandse taal.

Ernstig ziek

De vrouw van Spits was al een tijdje ziek, zo bleek al uit een eerdere uitzending vorige maand. Toen gaf Bert Kranenbarg aan dat de presentator er niet bij kon zijn omdat zijn vrouw ernstig ziek was.

Lang samen

Frits Spits (70) presenteert De Taalstaat sinds 2014 elke zaterdag van 11:00 uur tot 13:00 uur op NPO Radio 1. Hij leerde zijn vrouw Greetje kennen tijdens zijn schooltijd, ze zaten vroeger bij elkaar in de klas. Het stel was ruim 45 jaar getrouwd.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP