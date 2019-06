Verdrietig nieuws voor Rafael van der Vaart

Rafael van der Vaart heeft één van zijn grootste inspiratiebronnen verloren. De voormalig voetballer laat op Instagram weten dat zijn opa is overleden.

Rafael (36) deelt een lieve foto van zijn opa met de hartverscheurende tekst: “Mijn lieve opa is helaas overleden. Dankjewel voor alles en dankjewel voor het zijn van mijn grootste inspiratie! Geef Nana een dikke kus van ons allemaal!”

Advertentie

Einde voetbalcarrière

In november vorig jaar besloot Rafael van der Vaart een punt te zetten achter zijn voetbalcarrière. Het Deense Esbjerg fB was zijn laatste voetbalclub. Rafael speelde er maar vier wedstrijden, mede dankzij een hoofdblessure die hij in oktober opliep. Rafael was meer bezig met herstel dan voetbal.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP