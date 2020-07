Verdrietig nieuws voor Sonja Bakker

Sonja Bakker gaat een zware tijd tegemoet. Haar vader Theo (76) is namelijk overleden. Dit heeft haar vriend Barry van Suijdam vrijdagavond op Instagram laten weten.

De vader van de dieetgoeroe had darmkanker met uitzaaiingen.

Op Instagram maakte de vriend van Sonja vrijdag het verdrietige nieuws bekend. Bij een foto van zijn schoonvader schrijft hij: “#papa Theo, schoonpa, rvc #rip ❤️ je altijd positieve vrolijke opgewekte humeur #wat zullen we je missen ❤️”

Laatste familievakantie

Vorig jaar zomer maakte Sonja nog een bijzondere reis met haar vader naar Ibiza. Het was zijn laatste wens om nog met de hele familie op vakantie te gaan naar het eiland. “De prognose is nog maar een paar weken, als papa de zomer door is. Dat is al een wonder. We leven met de dag en genieten nu juist nog meer. Hij voelt zich goed en geniet enorm”, zo vertelde Sonja destijds aan Shownieuws. Haar vader bleef sterk en uiteindelijk vierde ze zelfs nog kerst met hem.

Bron: Instagram, Shownieuws. Beeld: Brunopress