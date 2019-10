Verdrietig nieuws voor Wesley Sneijder

Wesley Sneijder gaat door een lastige fase in zijn leven. Niet alleen ligt hij in scheiding met Yolanthe, ook in zijn familie speelt een boel.

De vader van Wesley, Barry, is namelijk ernstig ziek. Wat hij precies mankeert is niet duidelijk.

Zware periode

De broer van Wesley, Rodney, vertelt wat er speelt: “Onze vader is ziek. We hebben het momenteel erg zwaar, maar blijven positief. We zullen onze vader door deze zware periode heen slepen.” Wesley is momenteel veel in Utrecht, in de buurt van zijn familie. Wesley heeft zelf zijn verdriet nog niet gedeeld met de buitenwereld.

Toekomst

Yolanthe vertelde eerder hoe het nu met Xess gaat nu zijn ouders uit elkaar zijn. Ze wonen afwisselend in Nederland, Amerika en op Ibiza. “We spelen veel, voetballen, knutselen, tekenen, houden elkaar lekker bezig. Een school hoeft nog niet uitgezocht te worden, pas met vijf is hij leerplichtig. Ik weet nog niet hoe de toekomst eruitziet en waar we gaan wonen.”

Bron: Flair. Beeld: ANP