Vannacht is de vader van pianist Wibi Soerjadi overleden. Dat schrijft Wibi op Instagram. Zijn vader, dr. ir. Raphaël Soerjadi, is 87 jaar oud geworden.

Wibi schrijft in een emotioneel bericht dat zijn vader heel speciaal voor hem was. “Een wijze man, ik heb zo veel van hem geleerd. Dankjewel pap, voor alles wat je mij hebt gegeven.” Raphaël Soerjadi, die jarenlang als wetenschapper in de wiskunde werkte, leed aan de Ziekte van Alzheimer, vertelde Wibi in 2014 in een interview.

We wensen Wibi en zijn familie heel veel sterkte.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: In 2012 sprak Shownieuws met Wibi over een concert in Indonesië, waar zijn vader toen ook bij aanwezig was.

;

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Shownieuws, Instagram. Beeld: ANP