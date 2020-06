Kijkers onder de indruk van verdrietige aflevering ‘Het mooiste meisje van de klas’

Het verhaal van de Groningse Juliette heeft de kijkers van Het mooiste meisje van de klas enorm weten te ontroeren. In de bloei van haar leven kreeg niet alleen zij, maar ook haar man een vreselijke diagnose.

Het leven van Juliette is na haar schooltijd bizar verlopen. Ze krijgt een goede baan bij een Amerikaanse modemerk en samen met haar partner en hun 2 kinderen wonen ze de helft van de tijd in Amsterdam en de andere helft in Saint-Tropez.

Vreselijk nieuws

Het noodlot slaat toe wanneer Juliette de diagnose borstkanker krijgt en haar man 2 jaar later ook te horen krijgt dat hij een zeldzame vorm van kanker heeft. De 2 blijven toch positief en proberen samen met hun gezin iets van het leven te maken. Maar in december 2017 krijgt het stel op dezelfde dag vreselijk nieuws: ze zijn allebei uitbehandeld. “We hebben 3 weken verlamd op de bank gezeten. Wie gaat nu als eerste overlijden?”, vertelt Juliette in de uitzending.