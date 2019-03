Verdrietige dag voor Ellemieke Vermolen en Sergio Herman

2 maart is een verdrietige dag voor presentatrice Ellemieke Vermolen en topkok Sergio Herman. Dat is namelijk de datum waarop hun 3e zoontje dood geboren werd.

“Vandaag is het jouw dag, vandaag zou je 2 worden”, schrijft de presentatrice bij een foto van z’n babyhandje.

Taart eten

Ook hun 2 zoontjes, Noah (10) en Zenna (8), staan stil bij het verlies van hun broertje. “Ik heb je broers gevraagd wat ze willen doen vandaag”, vervolgt Ellemieke. “Ze zeiden: mama we willen taart eten, een bloemetje brengen naar Josha, ballonnen naar hem sturen en koekjes bakken met Josha erop. Dus dat gaan we doen vandaag.”

Voor altijd in ons hart

Hoewel het een in en in trieste dag blijft voor het gezin, víeren ze het dus vooral ook. “Happy birthday our sweet baby Angel Josha”, sluit Ellemieke af. “We weten dat je bij ons bent. Voor altijd in ons hart.”

My world my everything #familyfirstalways #🖤 Een bericht gedeeld door ELLEMIEKE VERMOLEN (@ellemieke_vermolen) op 2 Jan 2019 om 4:26 (PST)

Hoe steun je iemand die rouwt? Rouwdeskundige Daan geeft tips:

Bron: Instagram Ellemieke Vermolen. Beeld: ANP