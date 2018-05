Verdrietige dag voor Monique Westenberg

Monique Westenberg heeft afgelopen week tijdens haar vakantie in Mexico de verschrikkelijke beslissing moeten nemen haar hond Dunya te laten inslapen. Vandaag wordt ze gecremeerd, maar tot haar grote spijt kan ze daar niet bij zijn.

Op Instagram deelt de vriendin van André Hazes een lieve foto van haar en haar hond Duyna. “Vandaag om 14.30 uur wordt mijn meisje gecremeerd. In Mexico is het dan 07.30 uur en kan ik in alle rust bij de zee gaan zitten om in gedachten bij haar te zijn”, schrijft ze.

Zee

Aangezien ze er zelf niet bij kan zijn, heeft haar vader aangeboden haar plek in te nemen tijdens de crematie. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat ze met haar gedachten bij haar lieve, trouwe viervoeter is. “De enige afstand die er op dat moment tussen ons is, is de uitzichtloze zee en juist de zee was de plek waar Dunya zo gek op was. We hebben 14,5 jaar samen zoveel tijd doorgebracht op het strand. Met zon en regen, met geluk en verdriet.” Vandaar dat ze deze foto van haar en Duyna op het strand op Instagram heeft gedeeld.

Afstand

“Het is zo pijnlijk om op deze afstand alles te regelen rondom dit verdriet, maar ik wil als laatste eer het beste voor mijn meisje.” Vandaar dat ze haar andere hond Gioia ook even afscheid wil laten nemen. Misschien niet slim, geeft ze toe. Maar wellicht helpt het haar bij de verwerking en kan ze zelf ruiken wat er aan de hand is.

Kaarsje

Dunya had een tumor in haar hoofd, waardoor het steeds slechter met haar ging. Uiteindelijk was Dunya helemaal op en hebben ze besloten haar in te laten slapen. Al geeft Monique wel toe dat ze het fijn vindt dat haar hond nu eindelijk rust heeft. Dunya is uiteindelijk 14,5 jaar oud geworden en heeft een prachtig leven gehad dankzij haar lieve baasje. “Ik ga haar zo vreselijk missen. Willen jullie een kaarsje met mij branden om 14.30 uur?”, vraagt ze aan al haar lieve volgers. Heel veel sterkte, Monique!

