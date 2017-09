Dit is de verdrietige reden waarom deze foto het internet over gaat

De bijzondere locatie of fotografie zijn niet de reden waarom deze foto van een bruid in haar trouwjurk het internet over gaat. Dat komt door het heftige verhaal achter de foto.

De foto is namelijk gedeeld door de Amerikaanse John Polo. John verloor anderhalf jaar geleden zijn vrouw aan kanker. Een week nadat ze overleed, vond hij het plaatje op haar telefoon. Al die tijd heeft hij dat voor zichzelf gehouden, maar nu deelt hij het plaatje toch en schreef hij daar een emotionele tekst bij.

Bruiloft

“Dit is mijn vrouw. In haar trouwjurk. Een trouwjurk waar ik haar nooit in heb gezien”, begint de man. “We zijn een paar dagen voor haar eerste operatie getrouwd in het gemeentehuis. Dat wilden we nog doen voor de operatie omdat we niet wisten of ze het zou overleven. De kanker kwam terug en ze zou het niet gaan halen. We besloten om voor haar dood nog een keer echt te gaan trouwen. Maar ze haalde onze bruiloft niet. Ze overleed 2 weken voor we zouden trouwen en dat spijt me zo. Ik vind het vreselijk dat ik haar niet naar het altaar heb zien lopen in haar droomjurk. Ze hield zoveel van die jurk.”

Telefoon

De man vertelt verder dat ze in het hospice iedereen vertelde over de bruiloft en hoe fantastisch het zou worden. “Ze realiseerde zich niet dat ze dat niet zou halen. Ze overleed zonder dat ik haar in die jurk heb gezien. Een week na haar dood kwam ik deze foto tegen in haar telefoon. Tranen liepen over mijn wangen. Mijn bruid. In haar jurk.”



Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Facebook.