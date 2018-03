Peuter verdrinkt nadat auto rivier inrolt: "Ze hebben haar urenlang gereanimeerd"

De vader en moeder van de 2-jarige Kiara Moore beleefden de nachtmerrie van iedere ouder. Hun dochtertje verdronk nadat hun auto, waar zij nog in zat, een rivier ingleed.

De ouders worden overladen met condoleances, maar ook met bakken kritiek. Want wat deed de peuter in haar eentje in de auto?

Urenlang reanimeren

De moeder van het meisje liet haar even alleen in de auto om geld te pinnen, zo vertelt haar man aan Britse media. Ze zou de wagen op een helling aan het water geparkeerd hebben. Toen ze terugkwam, waren zowel de auto als haar dochtertje spoorloos. Uiteindelijk vond de politie de auto en het levenloze lichaampje van het meisje terug in de rivier. “Ze hebben haar urenlang gereanimeerd. Zonder resultaat”, aldus vader Jet op Facebook.

Avontuurlijk leven

“We hebben gedaan wat we konden”, laat hij weten, in eerste instantie om familie en vrienden op de hoogte te stellen van het tragische overlijden van Kiara. Hij blikt terug op zijn vrolijke meisje ‘dat hopelijk een avontuurlijk en leuk leven leidde’. Al was dat leven natuurlijk veel en veel te kort.

Ongeluk, maar schuld van ouders

Het is allemaal al erg genoeg, maar volgens critici rammelt het verhaal van Kiara’s vader aan alle kanten. Het lijkt op een afschuwelijk ongeluk dat voorkomen had kunnen worden door de ouders, menen boze tongen: je zou je kind nooit alleen mogen achterlaten in de auto – laat staan bij een rivier. En dat de vader zijn Facebookbericht over het overlijden van zijn dochtertje al meerdere keren heeft aangepast en er ook smileys bij plaatste, schiet bij velen al helemaal in het verkeerde keelgat.

‘Laat ze met rust’

De politie is een onderzoek gestart, maar ondervraagt volgens Wales Online geen andere betrokkenen. Ondertussen zijn er ook genoeg mensen die het openen voor de ouders. “Mensen die dit soort haarreacties achterlaten zijn zo harteloos. Laat de familie met rust.”

Bron: Metro, Wales Online. Beeld: Facebook