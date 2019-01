Verdwijning peuter Yulen (2) houdt heel Spanje in zijn greep

Het is de nachtmerrie van elke ouder: je kind kwijtraken. Voor de ouders van de tweejarige Yulen uit Málaga is het op dit moment de rauwe werkelijkheid. Hun zoontje viel tijdens een familie-uitje in de bergen in een waterput van 110 meter diep en zo’n 25 centimeter breed.

Het is nog niet bekend hoe de peuter in de diepe put terecht is gekomen.

Geen resultaat

Sinds dit weekend is Spanje volledig in de ban van de verdwijning van het jochie. Reddingswerkers zijn sinds gistermiddag op zoek naar de kleine Yulen. Zo wordt er met speciale camera’s aan kabels in de put gezocht. Die beelden hebben helaas nog niks opgeleverd, maar dat zou kunnen komen doordat de camera niet verder komt dan een diepte van 70 meter. Er is wel een zakje snoep gezien op de camerabeelden. Dat zakje zou Yulen in zijn handen hebben gehad.

Onmogelijk

Een vertegenwoordiger noemt de reddingsactie moeilijk en complex. Volgens haar is het dan ook technisch onmogelijk om iemand uit zo’n smalle put te redden. Op dit moment worden alle mogelijkheden onderzocht om de peuter uit de put te kunnen halen.

Tweede drama

Het is voor de familie het tweede drama in iets meer dan een half jaar tijd. Vorig jaar verloren de ouders Yulen’s broer Olivier (3) aan een hartaanval.

Bron: AD. Beeld: iStock

