Sandra (36) werd vergeten tijdens pakjesavond: "Alsof niemand van mij houdt"

Wat een gezellige pakjesavond had moeten worden, eindigde voor Sandra (36) in een deceptie. Niemand had eraan gedacht om een cadeautje voor haar te kopen.

In Libelle’s rubriek De dag nadat… vertelt Sandra over de dag nadat ze vergeten werd op pakjesavond.

Tranen

Sandra (36): “Het is nog donker als ik wakker word. Mijn hoofd klopt en mijn ogen prikken van het vele huilen. Volgens mij ben ik in tranen in slaap gevallen. Gisteren is gebeurd wat ik vreesde: niemand had eraan gedacht een sinterklaascadeautje voor mij te kopen. Gelukkig had ik voor mezelf een boek meegebracht en snel tussen de andere pakjes geschoven. Want natuurlijk wilde ik niet dat mijn 5-jarige dochter Sofie doorhad dat ‘Sinterklaas mama vergeten was’.”

Alleen cadeautjes voor de kinderen

“Zodra de klok beneden 7 uur slaat, bel ik mijn moeder. Ik weet dat ze wakker is en ik moet het verhaal echt even aan haar kwijt. Nog voordat ik haar aan de lijn heb, beginnen de tranen weer te stromen. Haar stem klinkt door de hoorn en struikelend over mijn woorden vertel ik haar het hele verhaal. Natuurlijk wist ik wel dat ik nergens op hoefde te rekenen. Als we Sinterklaas vieren met de ouders en zus van mijn ex-man Tim, is de afspraak dat we alleen cadeautjes voor de kinderen kopen. Maar… niemand houdt zich daar echt aan. Iedereen koopt wat voor opa en oma, Tims zus en haar man kopen iets voor elkaar, ik koop een kleinigheidje voor iedereen, maar niemand koopt wat voor mij. Toen Tim en ik getrouwd waren, kreeg ik nog weleens een chocoladeletter van zijn moeder. Sinds ons huwelijk voorbij is, denkt niemand daar meer aan.”

Schone schijn

“Nadat ik opgehangen heb, stap ik onder de douche, eet wat en ga richting kantoor. Mijn collega’s zien meteen dat er iets aan de hand is. ‘Hoe gaat het?’, vraagt Lotte, die aan het bureau naast mij zit. ‘Je ziet er niet zo goed uit. Viel sinterklaasavond je tegen?’ Vechtend tegen de tranen vertel ik hoe ik het cadeau dat ik aan mezelf gaf uitpakte en verrast reageerde. En ik maar de schone schijn ophouden. Koffie zetten, pepernoten in bakjes doen, marsepein op schalen leggen. Mijn collega’s reageren verontwaardigd. ‘Wat zijn dat voor mensen?’, vraagt Lotte zich hardop af. ‘Ik vind dit ook echt heel stom van Tim. Waarom heeft hij je niks gegeven?’ Dat snap ik ook niet, maar ik besluit de rest van de werkdag mijn verdriet weg te stoppen en me te concentreren op een naderende deadline.”

Iets attents

“Als ik aan het einde van de dag de auto in stap en gebeld word door Tim, merk ik dat het nare gevoel langzaam terug komt kruipen. Sofie is gisteren bij hem blijven slapen en hij vraagt hoe laat hij haar straks zal brengen. We spreken een tijd af en ik moet me beheersen om niet meteen te vragen wat hij ervan vindt dat hij en zijn complete familie vergeten zijn om iets leuks voor mij in de zak van Sinterklaas te stoppen. Het hoefde van mij echt geen groot cadeau te zijn. Iets attents met een gedichtje of een kleine surprise. Is dat nu te veel gevraagd?”

Met horten en stoten

“Thuis maak ik een salade voor mezelf en rommel ik wat in huis totdat Tim en Sofie voor de deur staan. Het is koud buiten, dus ik maak voor ons drieën een kop warme chocolademelk. Sofie heeft het geduld niet om bij ons aan de keukentafel te blijven zitten en ze rent naar de woonkamer om met haar nieuwe barbiepop te spelen. Tim vertelt over zijn dag en het feit dat hij waarschijnlijk meer gaat verdienen en ik bedenk dat ik nu toch echt moet zeggen hoe ik me gisteravond gevoeld heb. Het komt er uiteindelijk met horten en stoten uit, maar aan Tims gezichtsuitdrukking te zien, snapt hij niet waarom ik zo van de kaart ben.”

Samenloop van omstandigheden

“‘Ik voelde me heel eenzaam, Tim,’ zeg ik nog, ‘alsof niemand aan mij denkt en niemand van mij houdt.’ Mijn ex haalt zijn schouders op. ‘Dat haal je je natuurlijk allemaal zelf in je hoofd, San, het was gewoon een ongelukkige samenloop van omstandigheden.’ Dat hij ook een aandeel in die omstandigheden heeft, ziet hij voor het gemak maar even over het hoofd. Een half uurtje later vertrekt hij.”

Niet alleen

“Ik zeg mijn dochter dat ze haar tanden moet gaan poetsen en even later zit ik bij haar op bed een verhaaltje voor te lezen. Halverwege onderbreekt ze me en vraagt: ‘Vond jij het ook zo’n fijne Sinterklaas, mam?’ Ik moet iets wegslikken en praat er snel overheen. Als ze even later tegen mij aan in slaap valt, voel ik ineens een enorme kracht door mijn lijf stromen. Ik ben niet alleen; ik heb een fantastische dochter, een geweldige baan, een schat van een moeder en heel veel andere dingen om dankbaar voor te zijn. Ik besluit deze sinterklaasavond naast me neer te leggen en neem me voor om wat er gebeurd is volgend jaar, een paar weken voor pakjesavond, aan te kaarten. Deze situatie wil ik nooit meer meemaken.”

Interview: Femke Sterken.