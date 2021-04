Zomaar een autootje? Dat is de blauwe Daf waar koning Willem-Alexander tijdens Koningsdag Eindhoven mee binnenreed allerminst. Het is een wagen met geschiedenis, waarmee de koning een prachtig eerbetoon aan zijn grootouders brengt.

Koningsdag is dan wel anders dan anders, alsnog maken de Oranjes er iets feestelijks van.

Ieder jaar brengt de koninklijke familie een bezoek aan een stad in Nederland, en ditmaal is het Eindhoven. Dinsdagmorgen arriveerde de koning op het terrein van de High Tech Campus in Eindhoven. Zijn entree was bijzonder, memorabel en zeer fotogeniek: in een Daf Kini reed hij zijn dochter Amalia het terrein binnen.

Daf met geschiedenis

Deze Daf is niet zomaar een mooie oude auto, maar eentje waar een bijzonder verhaal achter zit. De betreffende blauwe auto werd bij de geboorte van de koning in 1967 namelijk cadeau gegeven aan de koninklijke familie door de Daf-fabrikant zelf. De Daf werd meer dan twintig jaar gebruikt door de Oranjes, tijdens hun zomervakanties in de Italiaanse kustplaats Porto Ercole.

Zonne-energie

Ook koningin Màxima reed in een bijzondere auto het terrein van de Eindhovense campus binnen. Ze bestuurde namelijk de indrukwekkende Lightyear One. Dit is een auto van de TU in Eindhoven, die voor 100 procent op zonne-energie rijdt.

Bron: Volkskrant. Het Parool. Beeld: ANP