Dít is het bijzondere verhaal achter de opvallende gele broche van Kate Middleton

Gisteravond organiseerde koningin Elizabeth een staatsbanket voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima op Buckingham Palace. Alle Nederlandse ogen waren natuurlijk gericht op onze koningin, maar ook Kate was aanwezig en droeg een broche met een bijzonder verhaal.

Koningin Máxima zag er gisteravond fantastisch uit, maar ook Kate Middleton zag er in haar blauwe jurk met tiara uit als een echte prinses. Bij de jurk droeg Kate oorbellen van prinses Diana en een ketting van de Queen Mother, maar alle aandacht ging vooral naar haar opvallende gele broche.

Royal family order

De broche, die we van de echte koningshuiskenners natuurlijk helemaal geen broche mogen noemen, is niet zomaar een accessoire. Dit is namelijk de zogeheten ‘royal family order’. En het was de eerste keer dat Kate hiermee gezien werd. Waarom dat zo bijzonder is? Deze royal family order is een vrouwenorde die leden van de Britse koninklijke familie kunnen ontvangen van de koning(in) als blijk van waardering voor al hun werk. Elke vorst heeft zijn of haar eigen orde, zo ook Elizabeth.

Portret koningin

De kleur van de orde van Elizabeth is geel en daarop is in diamanten een portret van de koningin gezet. Prinses Diana en Camilla ontvingen deze orde al en nu heeft ook Kate Middleton een orde van de koningin gekregen. Het wordt niet naar buiten gebracht als een vrouw de orde ontvangt, maar dat weet iedereen pas wanneer zij het sieraad draagt naar een speciale gelegenheid.

7 jaar

Elizabeth geeft de royal family orders niet zomaar weg, daar moeten de vrouwen wel wat voor doen. Kate heeft dan ook pas na 7 jaar de orde ontvangen. Dit kan ook iets eerder gebeurd zijn, want de exacte datum dat ze de orde heeft gekregen, is niet bekend. Volgens verslaggevers zou dit ook eind vorig jaar al geweest kunnen zijn.

Glas

Het bijzondere aan de orde van Kate in vergelijking met die van de andere royals, is dat die van Kate van glas is gemaakt in plaats van ivoor. Dat zou ook een mooi gebaar zijn naar William, die zich al jaren bezighoudt met het tegengaan van illegale ivoorhandel.

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: Getty.