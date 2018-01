Dít is het echte verhaal achter het kapsel van Trump

Ja hoor, het geheim achter het kapsel van president Donald Trump is eindelijk ontrafeld. Het zou de oplossing voor zijn kaalheid zijn, beweert zijn dochter Ivanka Trump.

Het flamboyante kapsel van de president van Amerika was meerdere malen het gesprek van de dag en ook zijn dochter Ivanka maakt hem af en toe belachelijk. In het boek van Michael Wolf waarin wordt beschreven hoe het er in het Witte Huis aan toegaat, wordt namelijk gezegd dat Ivanka vaak aan vrienden uitlegt wat het geheim van het kapsel van haar vader nu precies is.

Krans

Na zijn cosmetische operatie om zijn kaalheid tegen te gaan, is er toch nog een klein haarloos eilandje op zijn hoofd overgebleven. Dit kale eilandje wordt omringd door een krans van haar, die daarom netjes over de de kale plek wordt gedrapeerd. Daarna wordt alles naar achteren gekamd en vastgezet door een grote hoeveelheid haarlak.

Oranje

Maar hoe komt Trump dan aan die opvallende oranje tint? Volgens Ivanka komt dit doordat haar vader zo ongeduldig is. De kleur komt van het haarkleurmiddel “Just for Men”, dat donkerder wordt hoe langer je het laat intrekken. Als je het net als Trump té snel uitwast, krijgt je haar dus een oranje-blonde gloed.

Bron: Welingelichte Kringen. Beeld: ANP