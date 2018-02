Dít is het verhaal achter het litteken in het gezicht van Sven Kramer

Hij won al goud en gaat het vandaag opnieuw proberen: Sven Kramer. We kennen ‘m natuurlijk al jaren, maar het verhaal achter het litteken op zijn gezicht kennen maar weinig mensen.

Elke keer wanneer Sven na een race weer een interview geeft op televisie valt het weer op: het litteken op zijn gezicht. Je kunt veel spannende verhalen bedenken achter het litteken, maar het is eigenlijk een beetje knullig en heeft ook nog eens niets met schaatsen te maken.

Schuifpui

In een biografie over Sven Kramer staat namelijk dat Sven vroeger een druk jongetje was en altijd in beweging was. Voetballen, tennissen, schaatsen: hij deed het allemaal. Daar is het litteken een aandenken aan. Toen hij klein was, is hij namelijk dwars door een schuifpui gelopen toen hij aan het spelen was bij een vriendje. “Zo wild was ik”, zei Sven daar zelf een keer over in het AD. “Ik zat onder het glas en mijn gezicht zat helemaal onder het bloed. Ik ben daarna een jaar lang met plastische chirurgie bezig geweest. Maar het is goed afgelopen.”

Bron: AD. Beeld: ANP.